درجات الحرارة اليوم الأحد 3-5-2020 فى مصر

درجة الحرارة فى أسوان ، للصغري 25 و العظمي 40 ، وشلاتين 24 درجة للصغري و 36 للعظمي ،

تنشر بوابة “المال” الالكترونية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر، ويسود القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وأضافت أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي وسط سيناء.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 3-5-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة، فإن الصغرى 16، والعظمى 31 والإسكندرية الصغرى 17، والعظمى 25.

أما شرم الشيخ الصغرى 23، والعظمى 33، والغردقة الصغرى 22، والعظمى 34، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 27.

كما تسجل أسوان درجة حرارة للصغري 25 و العظمي 40 ، وشلاتين 24 درجة للصغري و 36 للعظمي.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: