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درجات الحرارة اليوم الأحد 3-5-2020 فى مصر

درجة الحرارة فى أسوان ، للصغري 25 و العظمي 40 ، وشلاتين 24 درجة للصغري و 36 للعظمي ،
عصام عميرة 7:33 ص, الأحد, 3 مايو 20 7:33 ص, الأحد, 3 مايو 20

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تنشر بوابة “المال” الالكترونية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر، ويسود القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وأضافت أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي وسط سيناء.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 3-5-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة، فإن الصغرى 16، والعظمى 31 والإسكندرية الصغرى 17، والعظمى 25.

أما شرم الشيخ الصغرى 23، والعظمى 33، والغردقة الصغرى 22، والعظمى 34، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 27.

كما تسجل أسوان درجة حرارة للصغري 25 و العظمي 40 ، وشلاتين 24 درجة للصغري و 36 للعظمي.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1631
شبين الكوم1630
طنطا
1629
دمنهور1727
الإسكندرية
1725
بلطيم
1625
مطروح
1324
السلوم
1325
سيوة1431
بورسعيد
1425
دمياط
1724
الزقازيق
1630
الإسماعيلية
1532
السويس1631
العريش1427
رفح1427
رأس سدر
2030
نخل1333
نويبع2434
طابا2031
كاترين1228
الطور2031
شرم الشيخ2333
الغردقة
2234
مرسي علم2032
الفيوم1833
بني سويف1934
المنيا2035
أسيوط2035
سوهاج2237
قنا2438
الأقصر
2540
أسوان2540
أبوسمبل
2541
الوادى الجديد
2340
شلاتين2436
حلايب2633
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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