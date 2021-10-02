درجات الحرارة اليوم الأحد 3-10-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكون السحب المنخفضة علي مناطق من شمال البلاد وفق درجات الحرارة اليوم الأحد لتزيد من فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية و الدلتا خلال اليوم، وتسجل في القاهرة 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتكون درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام وتنشط الرياح علي شمال الصعيد وسيناء لتعطي شعور افضل بدرجة الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة ولطف ليلا.

الطقس فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية تمتد إلى مدن القناة، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ولطيف ليلاً.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتمتد بشكل طفيف إلى القاهرة بنسبة 10 %.

وتتوقع الأرصاد، نشاط لحركة الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل سرعتها فى القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة الأنحاء، وتسجل فى القاهرة 30 للعظمى و21 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و21 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و21 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الاسكندرية 27 للعظمي و21 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و22 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و21 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى المنصورة 29 للعظمي و20 للصغري، والسويس 30 للعظمي و21 للصغري، والعريش 28 للعظمي و21 للصغري، ورأس سدر 30 للعظمي و22 للصغري، ونويبع 30 للعظمي و25 للصغري.

درجة الحرارة

وتصل درجة الحرارة فى طابا إلى 28 للعظمي و22 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و14 للصغري، والطور 30 للعظمي و24 للصغري، وشرم الشيخ 32 للعظمي و26 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و25 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة فى أسوان 35 للعظمي و24 للصغري، والأقصر 34 للعظمي و23 للصغري، وإدفو 35 للعظمي و24 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و20 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و24 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشار إلي أن مستوي الرطوبة اليوم الأحد فى القاهرة 86 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: