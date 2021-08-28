درجات الحرارة اليوم الأحد 29-8-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهار على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري و شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية وطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهار.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان كافة المدن تشهد طقس معتدل الحرارة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح مما يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

الطقس فى القاهرة

وتتوقع الارصاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض المناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، وتسجل سرعة أعلى سرعة للرياح اليوم على القاهرة 15 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة.

كما تسجل حالة البحر الاحمر اليوم من معتدلة الى مضطربة بارتفاع أمواج 2.5 و 3.3 متر، فيما تسجل حالة البحر المتوسط اعتدال على مدار اليوم بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2 متر.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وترصد هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم ، وتسجل على القاهرة وتسجل 38 درجة للعظمي و 26 درجة للصغري، وترتفع وقت الظهيرة الى 40 درجة للمحسوسة.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 33 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 35 للعظمي و 26 للصغري، وبلطيم 33 للعظمي و 25 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في بورسعيد 32 للعظمي و 26 للصغري، والسويس 38 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 25 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في العريش 33 للعظمي و 25 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ 39 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري، والفيوم 39 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة في المنيا

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم تبلغ في بني سويف 39 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 39 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في أسوان 44 للعظمي و 28 للصغري، وادفو 44 للعظمي و 27 للصغري، و الاقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 25 للصغري.

الرطوبة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: