درجات الحرارة اليوم الأحد 29-5-2022 فى مصر

تتوقع الارصاد ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاحد على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس مشمس شديد الحرارة نهارا، ولذا يرجي عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة والاكثار من تناول المشروبات الباردة.

واضافت الارصاد ان مدن القاهرة والوجه البحري تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، وطقس حار على السواحل ووسط سيناء ولطيف ليلا، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا.

وتتعرض المدن الى شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة البكري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، مع نشاط لرحكة الرياح على القاهرة والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

درجات الحرارة فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 37 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 36 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 32 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و21 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة فى بورسعيد 31 للعظمي و 21 للصغري، والمصنورة 37 للعظمي و 22 للصغري، ومطروح 33 للعظمي و 20 للصغري، وسيوة 40 للعظمي و 21 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى العريش 32 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 37 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 36 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 35 للعظمي و 21 للصغري، والطور 33 للعظمي و 24 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت ان الحرارة على شرم الشيخ 37 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 23 للصغري.

وتتوقع ان تصل درجة الحرارة على مدن الصعيد فى والمنيا 38 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى اسوان

كما تسجل درجة الحرارة فى اسوان 42 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 25 للصغري، و بني سويف 38 للعظمي و 23 للصغري.

وحلايب 32 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 25 للصغري، وابو رماد 34

للعظمي و 24 للصغري، وابوسمبل 40 للعظمي و 26 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: