درجات الحرارة اليوم الأحد 29-11-2020 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس اليوم في مختلف المحافظات المصرية، وتنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بشكل كبير علي مناطق من وسط سيناء والدلتا والقاهرة نتيجة تكون الشبورة المائية ويرجع ذلك الي زيادة نسبة الرطوبة السطحية وهدوء سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة الصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان تلك الظروف مواتية لتكثف بخار الماء بالقرب من سطح الأرض، ويبقي التحذير لسائقي المركبات علي الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية.

تحذير من الشبورة المائية

وتابعت هيئة الأرصاد ، إستمرار هبوب تيارات هوائية شرقية باردة علي مناطق من شمال البلاد تعمل علي تكوين سحب متوسطة متفرقة علي المدن الساحلية قد يصاحبها سقوط الامطار كما تعمل علي المزيد من برودة الطقس.

الطقس في القاهرة

وأضافت الهيئة ان فرص سقوط الأمطار تنعدم علي كافة الأنحاء و تستقر الأحوال الجوية علي كافة الانحاء، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وتشهد القاهرة الكبري طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا مع رحكة رياح معتدلة وفقا درجات الحرارة اليوم.

وتستعرض بوابة “المال” في هذا التقرير جدول يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 29-11-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 7.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 2 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: