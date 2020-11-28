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درجات الحرارة اليوم الأحد 29-11-2020 فى مصر

نسجل درجات الحرارة في كاترين 13 للعظمي و3 للصغري
عصام عميرة 12:07 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20 12:07 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس اليوم في مختلف المحافظات المصرية، وتنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بشكل كبير علي مناطق من وسط سيناء والدلتا والقاهرة نتيجة تكون الشبورة المائية ويرجع ذلك الي زيادة نسبة الرطوبة السطحية وهدوء سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة الصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان تلك الظروف مواتية لتكثف بخار الماء بالقرب من سطح الأرض، ويبقي التحذير لسائقي المركبات علي الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية.

تحذير من الشبورة المائية

وتابعت هيئة الأرصاد ، إستمرار هبوب تيارات هوائية شرقية باردة علي مناطق من شمال البلاد تعمل علي تكوين سحب متوسطة متفرقة علي المدن الساحلية قد يصاحبها سقوط الامطار كما تعمل علي المزيد من برودة الطقس.

الطقس في القاهرة

وأضافت الهيئة ان فرص سقوط الأمطار تنعدم علي كافة الأنحاء و تستقر الأحوال الجوية علي كافة الانحاء، بحسب درجات الحرارة اليوم.

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وتشهد القاهرة الكبري طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا مع رحكة رياح معتدلة وفقا درجات الحرارة اليوم.

وتستعرض بوابة “المال” في هذا التقرير جدول يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 29-11-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 7.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 11 للصغري.

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نسبة الرطوبة اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 2 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2213
الإسكندرية2213
طنطا
2113
شبين الكوم2212
دمنهور2213
بلطيم
2113
مطروح
2212
السلوم
2110
سيوة2107
بورسعيد
2115
دمياط
2115
الزقازيق
2213
الإسماعيلية
2212
السويس2213
العريش2114
رفح2013
رأس سدر
2214
نخل1906
نويبع2217
طابا2015
كاترين1603
الطور2415
شرم الشيخ2517
الغردقة
2415
مرسي علم2518
الفيوم2212
بني سويف2210
المنيا2209
أسيوط2308
سوهاج2409
قنا2410
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2413
الوادى الجديد
2305
شلاتين2817
حلايب2618
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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