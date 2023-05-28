درجات الحرارة اليوم الأحد 28-5 -2023 في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس معتدل الحرارة ليلا.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 19 عقده في الاتجاه الجنوبي الغربي في القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 34 العظمى و 21 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 22 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى تفاصيل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و 20 للصغرى، والأقصر 39 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 19 الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 24 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في العلمين الجديدة 25 للعظمى و 19 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 22 الصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و 23 للصغرى، وأسوان 40 للعظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى رفح

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رفح 30 العظمى و 20 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 30 العظمى و 20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في دمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 20 للصغرى، ونخل 25 العظمى و12 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 24 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و 25 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في طنطا 32 العظمى و 19 الصغرى، وطابا 24 للعظمى و 17 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 18 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 19 صغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة فى الطور

وتصل درجة الحرارة اليوم في الطور 32 العظمى و 21 للصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 21 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كاترين 22 العظمى و 9 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 20 الصغرى، والسويس 32 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 20 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، واعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتشهد الأرصاد فرص سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: