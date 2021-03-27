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درجات الحرارة اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في اسوان 27 للعظمي و 14 للصغري
عصام عميرة 1:01 ص, الأحد, 28 مارس 21 1:01 ص, الأحد, 28 مارس 21

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تعرض “المال” الالكترونية جدول شامل يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصادرة عن محطات رصد هيئة الارصاد الجوية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 20 للعظمي و12 للصغري، فيما تسجل في مدينة رفح 18 للعظمي و 14 للصغري.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية يسودها طقس مائل للبرودة نهارا، وطقس بارد ليلا  مع حركة رياح معتدلة  تتراوح سرعتها بين 12 الى 15 عقدة اتجاة شمالية غربية.

الطقس في القاهرة

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان هناك فرص سقوط امطار بشكل طفيف على على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا على الوجة البحري والقاهرة الكبري، كما تنشط حركة الرياح على مناطق في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت هيئة الارصاد الجوية ان مدن الصعيد يسودها طقس لطيف نهارا و بارد ليلا، مع حركة رياح تترواح سرعتها بين 16 الى 18 عقدة.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 28-3-2021.

درجة الحرارة اليوم

وتعرض هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في  شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 8 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة ، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 14  للصغري.

مستوي الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 1 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر تشهد اضطراب شديد وارتفاع الموج يتراوح مابين 3.5 إلى 5.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2012
الإسكندرية1914
طنطا
1913
شبين الكوم2012
دمنهور1912
بلطيم
1812
مطروح
1713
السلوم
1811
سيوة209
بورسعيد
1913
دمياط
1814
الزقازيق
2012
الإسماعيلية
2111
السويس2114
العريش1912
رفح1811
رأس سدر
2112
نخل2010
نويبع2416
طابا2213
كاترين187
الطور2414
شرم الشيخ2516
الغردقة
2514
مرسي علم2316
الفيوم2112
بني سويف2112
المنيا2213
أسيوط2313
سوهاج2414
قنا2617
الأقصر
2716
أسوان2817
أبوسمبل
2715
الوادى الجديد
2814
شلاتين2921
حلايب2923
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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