درجات الحرارة اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في اسوان 27 للعظمي و 14 للصغري

تعرض “المال” الالكترونية جدول شامل يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصادرة عن محطات رصد هيئة الارصاد الجوية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 20 للعظمي و12 للصغري، فيما تسجل في مدينة رفح 18 للعظمي و 14 للصغري.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية يسودها طقس مائل للبرودة نهارا، وطقس بارد ليلا مع حركة رياح معتدلة تتراوح سرعتها بين 12 الى 15 عقدة اتجاة شمالية غربية.

الطقس في القاهرة

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان هناك فرص سقوط امطار بشكل طفيف على على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا على الوجة البحري والقاهرة الكبري، كما تنشط حركة الرياح على مناطق في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت هيئة الارصاد الجوية ان مدن الصعيد يسودها طقس لطيف نهارا و بارد ليلا، مع حركة رياح تترواح سرعتها بين 16 الى 18 عقدة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 28-3-2021.

درجة الحرارة اليوم

وتعرض هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 8 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة ، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 14 للصغري.

مستوي الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 1 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر تشهد اضطراب شديد وارتفاع الموج يتراوح مابين 3.5 إلى 5.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: