درجات الحرارة اليوم الأحد 28-2-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في الاقصر 26 للعظمي و 10 للصغري

تنشر بوابة “المال”الالكترونية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المدن المصرية، وتبلغ في القاهرة 22 للعظمي و 11 للصغري، مع حركة رياح شمالية رطبة علي سيناء تدعم استمرار فرص تكون السحب يصاحبها سقوط الامطار علي مناطق متفرقة تكون متفاوتة الشدة مستمرة طوال اليوم.

واضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبري ومدن الوجة البحري يسودها طقس مائل للدفئ نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة ريح معتدلة، وتبلغ درجة الحرارة في طنطا 22 للعظمي و 11 للصغري.

الطقس في السواحل الشمالية

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل نهارا و شديد البرودة ليلا، فيما تشهد جنوب سيناء طقس دافئ نهارا وبارد ليلا مع حركة رياح نشطة.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد مدن الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا و شديد البرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة، وتبلغ درجة الحرارة في سوهاج 24 للعظمي و 9 للصغري.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية، من تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 28-2-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 24والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وتبلغ درجة الحرارة في دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10درجة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 أمتار، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 3 متر.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 22 11 الإسكندرية 19 11 طنطا

22 11 شبين الكوم 22 11 دمنهور 20 11 بلطيم

20 12 مطروح

17 11 السلوم

18 10 سيوة 22 10 بورسعيد

20 13 دمياط

20 12 الزقازيق

22 11 الإسماعيلية

22 11 السويس 23 11 العريش 21 10 رفح 20 10 رأس سدر

21 12 نخل 19 8 نويبع 21 14 طابا 20 13 كاترين 16 5 الطور 22 13 شرم الشيخ 24 15 الغردقة

25 14 مرسي علم 23 15 الفيوم 22 9 بني سويف 22 9 المنيا 22 8 أسيوط 23 8 سوهاج 24 9 قنا 25 10 الأقصر

26 10 أسوان 26 10 أبوسمبل

25 10 الوادى الجديد

25 10 شلاتين 27 15 حلايب 25 16