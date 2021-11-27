درجات الحرارة اليوم الأحد 28-11-2021 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على جميع المدن، لتشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلاً، مع تكون شوائب عالقة نهارا على تلك الانحاء تسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة نهارا، ومائل للبرودة ليلاُ، اذ تشهد جميع المدن طقس مائل للبرودة ليلاً.

وذكرت الأرصاد، ان هناك شبورة مائية كثيفة تئثر على الرؤية في الفترة من 5 الى 7 صباحا على بعض الطرق الرئيسية من والى القاهرة الكبري و الوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على 38 مدينة مصرية، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 30 للعظمي و 18 للصغري، وتبلغ في شبين الكوم 30 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة في الإسكندرية تسجل 28 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم في العريش 28 للعظمي و 16 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 16 للصغري، السويس 30 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 29 للعظمي و 16 للصغري.

وتسجل في بورسعيد 27 للعظمي و 18 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 16 للصغري، والزقازيق 30 للعظمي و 17 للصغري.

واوضحت الأرصاد، ان درجة الحرارة في طابا 28 للعظمي و 17 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 12 للصغري، والطور 29 للعظمي و 14 للصغري، وشرم الشيخ 31 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في المنيا 30 للعظمي و 15 للصغري، واسيوط 30 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 31 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة في الصعيد

وتتوقع الأرصاد تفاصيل درجة الحرارة على مدن الصعيد، وتبلغ في سوهاج 31 للعظمي و 15 للصغري، وقنا 31 للعظمي و 15 للصغري، والاقصر 32 للعظمي و 15 للصغري، واسوان 33 للعظمي و 16 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتسجل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 70 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 75 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.