درجات الحرارة اليوم الأحد 27-8-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن وتسجل فى القاهرة 35 للعظمى، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكشف عن حالة الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب_شلاتين) على فترات متقطعة، وتعلن عن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح –السلوم) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتصل على القاهرة 35 العظمى و 25 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 25 الصغرى، والفيوم 37 العظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى، بني سويف 38 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى، وبنها 35 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 27 الصغرى، والسلوم 35 العظمى و 23 الصغرى، وأسوان 45 العظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 34 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 22 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 25 الصغرى، وراس غارب 37 العظمى 27 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 33 العظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 17 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رفح 32 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى العاصمة الإدارية

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية 36 درجة و25 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في نخل 37 العظمى و 21 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى، والطور 36 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في6أكتوبر 36 العظمى و24 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، وسيوة 40 للعظمى و 25 صغرى، ، شبين الكوم 35 للعظمى و 24 صغرى.

وذكرت درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى و30 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و24 الصغرى، والوادي الجديد 46 للعظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السويس 36 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 29 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية، فيما تحذر من تغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن: