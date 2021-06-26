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درجات الحرارة اليوم الأحد 27-6-2021 في مصر

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية ٣٢ للعظمي و ٢٣ للصغري
عصام عميرة 12:44 ص, الأحد, 27 يونيو 21 12:44 ص, الأحد, 27 يونيو 21

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تتعرض البلاد والمدن المصرية إلى طقس شديد الحرارة وفق توقعات درجات الحرارة ، اليوم  الأحد ، الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتسجل فى القاهرة 38 للعظمى و 24 للصغرى، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيدـ وتسجل سرعتها 16 عقدة فى القاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد إن مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس حار على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على المدن والمحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 38 للعظمي و 24 للصغري، والإسكندرية 32 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 24 للصغري، وبلطيم 33 للعظمي و 22 للصغري.

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وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الأحد تسجل فى المنصورة 38 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 35 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 34 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 40 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة في العريش

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبلغ فى السويس 38 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 22 للصغري، و بورسعيد 33 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 23 للصغري، ونخل 37 للعظمي و 19 للصغري.

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وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة على طابا 36 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 19 للصغري، والطور 37 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 26 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة فى الفيوم 39 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 39 للعظمي و 23 للصغري، و المنيا 39 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 26 للصغري.

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نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 70 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 30 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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