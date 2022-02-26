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درجات الحرارة اليوم الأحد 27-2-2022 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى شرم الشيخ 25 للعظمي
عصام عميرة 1:21 ص, الأحد, 27 فبراير 22 1:21 ص, الأحد, 27 فبراير 22

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استقرار كامل في الأحوال الجوية علي كافة الأنحاء وفق درجات الحرارة اليوم، وتسجل القاهرة 20 درجة وهدوء في سرعة الرياح علي كافة المناطق وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة انحاء الجمهورية، وطقس معتدل نهارا على القاهرة والوجة البحري، ومائل للبرودة نهارا على السواحل الشرقية، وفق درجات الحرارة اليوم الاحد.

وتتوقع الأرصاد ان تصل حركة الرياح اليوم الى معتدلة على كافة المدن، وتترواح سرعتها من 7 الى 12 عقدة على فترات متقطعة من اليوم.

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درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مايقرب من 38 مدينة ومحافظة، وتبلغ على القاهرة 20 للعظمى و 10 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و 11 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الاسكندرية 19 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 19 للعظمي و 9 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى السلوم 18 للعظمي و 9 للصغري، ودمنهور 20 للعظمى و11 للصغرى، وبلطيم 19 للعظمى و 9 للصغري، وسوهاج 23 للعظمي و 9 للصغري.

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 25 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 25 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 24 للعظمي و 14 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة فى بورسعيد 18 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 20 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 20 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 9 للصغري.

وأوضحت محطات الأرصاد، أن درجة الحرارة فى بني سويف 21 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 21 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 22 للعظمي و 7 للصغري،

درجة الحرارة اليوم

وذكرت ان درجة الحرارة فى اسوان 26 للعظمي و 12 للصغري، وادفو 26 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 26 للعظمي و 12 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة فى نويبع 23 للعظمي و 12 للصغري، وطابا 20 للعظمي و 11 للصغري، وكاترين 21 للعظمي و 4 للصغري، وراس سدر 20 للعظمي و 11 للصغري.

حالة البحر المتوسط

كما تترواح حالة البحر المتوسط من معتدلة الى مضطربة بارتفاع أمواج من متر الى 1.75 متر وحركة رياح اتجاة جنوبية غربية.

وذكرت ان حالة البحر الاحمر اليوم تكون معتدلة اغلب اليوم، بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر وحركة رياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء:

درجات الحرارة اليوم الاحد
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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