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درجات الحرارة اليوم الأحد 27-12-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 22 درجة للعظمي و 13 للصغري
عصام عميرة 12:00 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20 12:00 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

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تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقسا مائل للدفء نهارا و بارد ليلامع حركة رياح معتدلة و شبورة مائية كثيفة صباحا بحسب درجات الحرارة اليوم ، وتسجل القاهرة 22 درجة للعظمي و 11 للصغري.

وذكرت هيئة الارصاد، ان اخر صور للاقمار الصناعية تشير الى السحب المنخفضة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (الغردقة وشمال القصير)ومناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة.

الطقس في السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان السواحل السمالية يسودها طقس مائل للدفء نهارا وبارد ليلا، فيما تشهد مدن جنوب سيناء طقس دافئ نهارا و بارد ليلا، مع تساقط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر.

الطقس في الصعيد

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، ان تتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما تتاثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان، ويسود مدن الصعيد شمالا طقس دافئ نهارا وبارد ليلا مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا، فيما يسود مدن جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 27-12-2020.

درجات الحرارة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

وتسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15، وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 8.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 12 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

وتابعت هيئة الارصاد ان نسبة الرطوبة في شمال الصعيد تصل إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

ارتفاع الامواج

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.7 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيف الى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى  متر واحد والرياح شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2211
الإسكندرية2213
طنطا
2212
شبين الكوم2213
دمنهور2313
بلطيم
2010
مطروح
2010
السلوم
228
سيوة208
بورسعيد
2115
دمياط
2114
الزقازيق
2213
الإسماعيلية
2311
السويس2212
العريش2212
رفح2111
رأس سدر
2312
نخل203
نويبع2316
طابا2114
كاترين164
الطور2213
شرم الشيخ2317
الغردقة
2516
مرسي علم2415
الفيوم228
بني سويف228
المنيا229
أسيوط2110
سوهاج2210
قنا2410
الأقصر
2511
أسوان2612
أبوسمبل
2612
الوادى الجديد
2511
شلاتين2718
حلايب2619
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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