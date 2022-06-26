درجات الحرارة اليوم الأحد 26-6-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة الأنحاء المصرية، ليسود طقس حار القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري، ورمال مثارة نتيجة الرياح الهابطة من العواصف الرعدية في السودان جعلها تتقدم شمالا الي أقصي الجنوب الشرقي المصري عند مدينتي حلايب وشلاتين.

وتتوقع الأرصاد، انخفاض في الرؤية الأفقية علي مدينه حلايب مع تقدم الرمال المثارة شمالا، والرمال المثارة جنوبا سمه من سمات فصل الصيف وعادة ما تتكرر كلما ذادت حدة العواصف الرعدية في السودان.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلفة المدن، وتصل فى القاهرة 35 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة اليوم

كما تصل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى السويس 35 للعظمي و 22 للصغري، وراس سدر 34 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 3 6للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى مرسي علم 36 للعظمي و 28 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 25 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و22 للصغري، ومطروح 30 للعظمي و 22 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم شبين الكوم 35 للعظمي و 23 للصغري، والزقازيق 35 للعظمي و 23 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 21 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسيوط 37 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 27 للصغري، وطابا 33 للعظمي و 21 للصغري، والطور 33 للعظمي و 25 للصغري، وراس حدربة 33 للعظمي و 27 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى واسوان 42 للعظمي 28 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 25 للصغري و وحلايب 34 للعظمي و 28 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: