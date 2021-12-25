درجات الحرارة اليوم الأحد 26-12-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية توقعات درجات الحرارة اليوم الاحد على جميع المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وشديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد، أن هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث تصل الى 30 %.

كما تتعرض الطرق الرئيسية الى شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، على مدن الوجة البحري والقاهرة تمتد الى مدن القناه وسيناء.

وذكرت الارصاد ان حركة الرياح تشهد نشاط على مناطق القاهرة الكبري وجنوب سيناء بسرعة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 10 عقدة، وشمال الصعيد 12 عقدة، وجنوب الصعيد 8 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد، وتسجل في القاهرة 18 للعظمي و11 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي و11للصغري، والسلوم 17 للعظمي و10للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم على طنطا 18 للعظمي و11 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي 10 للصغري، والإسكندرية 18 للعظمي و12 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 22 للعظمي و 16 للصغري، وطابا 18 للعظمي و 10 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 14 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة في السويس 19 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 18 للعظمي و 12 للصغري، والاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة في المنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 18 للعظمي و 6 للصغري.

وتسجل في مدينة العريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 19 للعظمي و 10 للصغري.

وتصل في دمياط 18 للعظمي و 12 للصغري، والزقازيق 18 للعظمي و 10 للصغري، و بلطيم 18 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل في الفيوم 19 للعظمى و 7 للصغري، وبني سويف 19 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة في اسوان

وتصل درجة الحرارة في أسوان 22 للعظمي و10 للصغري، والاقصر 21 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 20 للعظمي و 8 للصغري.

كما تسجل في الوادي الجديد 20 للعظمي و 8 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 16 للصغري، وابوسمبل 21 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: