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درجات الحرارة اليوم الأحد 25-7-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى العريش 32 للعظمي و 25 للصغري
عصام عميرة 12:00 ص, الأحد, 25 يوليو 21 12:00 ص, الأحد, 25 يوليو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار أجواء حارة ورطبة نسبيا علي شمال البلاد نهارا ومعتدلة ليلا، وفق درجات الحرارة اليوم، كما تنشط الرياح علي مناطق متفرقة من البلاد لتقلل من حدة الاحساس بالحرارة، وتهدأ الرياح علي مسطح البحر المتوسط لتبدأ الامواج بالانخفاض تدريجيا علي شواطئ المدن الساحلية.

الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبري حار رطب نهارا، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل ليلا على كافة انحاء المدن المصرية.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة بارتفاع أمواج تبلغ 3 أمتار، وحركة رياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع أمواج 2.25 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم في القاهرة تبلغ 34 للعظمي و 25 للصغري، ووادي النطرون 33 للعظمي و 25 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية تسجل 30 للعظمي و 24 للصغري، و مرسي مطروح 29 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم فى طنطا تبلغ 33 للعظمي و 25 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و25 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى السويس 34 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري، ورفح 32 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 25 للصغري.

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درجة الحرارة فى الغردقة

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تبلغ درجة الحرارة فى طابا 34 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 30 للعظمي و 20 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 28 للصغري.

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم فى مدن الصعيد تصل فى سوهاج 37 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة فى أسوان

ولفتت الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة فى أسوان 40 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 40 للعظمي و 29 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 27 للصغري، وشلاتين 37 للعظمي و 27 للصغري.

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نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

درجة الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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