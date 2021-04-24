درجات الحرارة اليوم الأحد 25-4-2021 فى مصر

ترتفع درجات الحرارة بشكل مؤقت بسبب مرور منخفض حراري علي غرب البلاد يجلب كتلة جنوبية حارة، كما تنشط الرياح علي غرب البلاد مثيرة للرمال والاتربة وتنخفض الرؤية الأفقية علي القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارا.

وقالت هيئة الارصاد الجوية انه سرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم وتنخفض معها الحرارة ، كما يظل الطقس شديد الحرارة علي جنوب البلاد خلال الايام القادمة، ولا تزال درجات الحرارة منخفضة نسبيا ليلا وفي الصباح الباكر لذلك يرجي عدم الانخداع في درجات الحرارة.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري تشهد طقس شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على تلك المدن، مع حركة رياح تصل سرعتها الى 17 عقدة.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم على القاهرة تسجل 36 درجة للعظمي و 19 للصغري، وتبلغ في الاسكندرية 31 للعظمي و 17 للصغري، وفي شرم الشيخ 33 للعظمي و 24 للصغري.

الطقس في السواحل

كما تشهد حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على الوجه البحرى مثيرة للأتربة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وغرب البلاد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 25-4-2021.

درجات الحرارة

وتعرض هيئة الارصاد توقعات درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17.

أما شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 18، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29 والصغرى 14 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الأقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وقالت الأرصاد الجوية ، أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

واضافت هيئة الارصاد ان حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.