درجات الحرارة اليوم الأحد 25-12-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار السحب الرعدية الممطرة وفق درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف الأنحاء، وتتمركز على مناطق من السواحل الشمالية وسواحل شمال الدلتا وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر بعض الأوقات، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من سيناء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس وفق درجات الحرارة اليوم تشهد طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء المصرية، مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي.

وأوضحت الأرصاد أن خريطة تساقط الأمطار اليوم، تشهد تساقط أمطار متوسطة على السواحل الغربية وأمطار متوسطة نهارا تصل إلى غزيرة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتمتد إلى جنوب سيناء وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

ونعرض فى التقرير رصد تفصيلي لجميع درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء، وتبلغ في القاهرة إلى 19 للعظمى و13 للصغرى، ومدينة أكتوبر 19 للعظمى و 14 للصغرى، وسيوة 19 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى مدينة بنها 19 للعظمى و 14 للصغرى، ودمنهور 19 للعظمى و 15 للصغرى، والمنصورة 19 للعظمى و 14 للصغرى، وشبين الكوم 19 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 18 للعظمى و 16 للصغرى، وشبين الكوم 19 للعظمى و 14 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى و 15 للصغرى، ورأس سدر 19 للعظمى و 14 للصغرى، و نخل 17 للعظمى و 7 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم العلمين الجديدة 18 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسي مطروح 19 للعظمى و 14 للصغرى،و بورسعيد 19 للعظمى و 15 للصغرى، والإسماعيلية 20 للعظمى و 12 للصغرى، والسويس 19 للعظمى و 13 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى العريش 20 للعظمى و14 للصغرى، والطور 22 للعظمى و 12 للصغرى، وكاترين 19 للعظمى و 4 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى نويبع 19 للعظمى و 14 للصغرى، وحلايب 24 للعظمى و 18 للصغرى، وبنها 19 للعظمى و 14 للصغرى، و الفيوم 19 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 21 للعظمى و 15 الصغرى، و الغردقة 21 للعظمى و 16 للصغرى، و مرسى علم 22 للعظمى و 17 للصغرى، وبني سويف 20 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسيوط 21 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 21 للعظمى و 11 للصغرى، و قنا 21 للعظمى و 12 للصغرى، و الاقصر 23 للعظمى و 12 للصغرى.

درجة الحرارة في أسوان

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجة الحرارة اليوم فى محافظة أسوان 25 للعظمى و 13 للصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى و 13 للصغرى، وأبو سمبل 22 للعظمى و 14 للصغرى، ورأس حدربة 23 للعظمى و 17 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية: