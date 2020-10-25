درجات الحرارة اليوم الأحد 25-10-2020 فى مصر

ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل و أمطار متوسطة على الاسكندرية و مطروح

تشهد القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري طقسا معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة خلال طقس اليوم الاحد، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 28 درجة للعظمي و 19 درجة للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية إستمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الغربية والشرقية تكون غزيرة ورعدية علي بير العبد والقري المجاورة لها، درجات الحرارة اليوم.

كما تنشط الرياح علي معظم الانحاء من جنوب البلاد والمدن المطلة علي سواحل البحر الاحمر وخليج السويس، بحسب درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

درجات الحرارة اليوم في دمنهور

وتصل درجات الحرارة اليوم علي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 23 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 21 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 25-10-2020.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 28 19 الإسكندرية 27 20 طنطا

27 20 شبين الكوم 27 20 دمنهور 27 20 بلطيم

26 19 مطروح

24 18 السلوم

25 19 سيوة 26 18 بورسعيد

27 23 دمياط

26 24 الزقازيق

29 20 الإسماعيلية

29 20 السويس 29 22 العريش 29 20 رفح 29 19 رأس سدر

29 21 نخل 28 17 نويبع 32 25 طابا 31 20 كاترين 27 15 الطور 27 23 شرم الشيخ 34 24 الغردقة

31 25 مرسي علم 32 24 الفيوم 29 19 بني سويف 28 18 المنيا 28 16 أسيوط 29 17 سوهاج 30 18 قنا 31 20 الأقصر

32 20 أسوان 34 23 أبوسمبل

33 24 الوادى الجديد

31 18 شلاتين 33 27 حلايب 31 28

خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة على جمهورية مصر العربية اليوم الاحد، وتشهد القاهرة طقس معتدل وفرصة أمطار خفيفة بنسبة ( 20 % ) ، بحسب درجات الحرارة اليوم.

كما يشهد الوجه البحري : طقس معتدل وفرص امطار خفيفة الى متوسطة على البحيرة – كفر الشيخ -…. ) .

فيما يسود السواحل الشمالية الغربية : طقس معتدل و أمطار متوسطة على الاسكندرية مطروح سيدي براني – بلطيم …. ) .

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة : طقس معتدل وامطار متوسطة على ( دمياط – بورسعيد – …. ) .

شمال ووسط سيناء : طقس مائل للحرارة وامطار متوسطة على بعض المناطق .

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : طقس مائل للحرارة نهارا وامطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق

شمال الصعيد : طقس معتدل وانعدام فرص الأمطار و جنوب الصعيد : طقس مائل للحرارة وانعدام فرص الأمطار .