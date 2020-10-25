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درجات الحرارة اليوم الأحد 25-10-2020 فى مصر

ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل و أمطار متوسطة على الاسكندرية و مطروح
عصام عميرة 8:30 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20 8:30 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20

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تشهد القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري طقسا معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة خلال طقس اليوم الاحد، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 28 درجة للعظمي و 19 درجة للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية إستمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار  علي السواحل الشمالية الغربية والشرقية تكون غزيرة ورعدية علي بير العبد والقري المجاورة لها، درجات الحرارة اليوم.

كما تنشط الرياح علي معظم الانحاء من جنوب البلاد والمدن المطلة علي سواحل البحر الاحمر وخليج السويس، بحسب درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

درجات الحرارة اليوم في دمنهور

وتصل درجات الحرارة اليوم علي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 16.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 23 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 21 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد  25-10-2020.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2819
الإسكندرية2720
طنطا
2720
شبين الكوم2720
دمنهور2720
بلطيم
2619
مطروح
2418
السلوم
2519
سيوة2618
بورسعيد
2723
دمياط
2624
الزقازيق
2920
الإسماعيلية
2920
السويس2922
العريش2920
رفح2919
رأس سدر
2921
نخل2817
نويبع3225
طابا3120
كاترين2715
الطور2723
شرم الشيخ3424
الغردقة
3125
مرسي علم3224
الفيوم2919
بني سويف2818
المنيا2816
أسيوط2917
سوهاج3018
قنا3120
الأقصر
3220
أسوان3423
أبوسمبل
3324
الوادى الجديد
3118
شلاتين3327
حلايب3128
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خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة على جمهورية مصر العربية اليوم الاحد، وتشهد القاهرة طقس معتدل وفرصة أمطار خفيفة بنسبة ( 20 % ) ، بحسب درجات الحرارة اليوم.

كما يشهد الوجه البحري : طقس معتدل وفرص امطار خفيفة الى متوسطة على البحيرة – كفر الشيخ -…. ) .

فيما يسود السواحل الشمالية الغربية : طقس معتدل و أمطار متوسطة على الاسكندرية مطروح سيدي براني – بلطيم …. ) .

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة : طقس معتدل وامطار متوسطة على ( دمياط – بورسعيد – …. ) .

شمال ووسط سيناء : طقس مائل للحرارة وامطار متوسطة على بعض المناطق .

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : طقس مائل للحرارة نهارا وامطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق

شمال الصعيد : طقس معتدل وانعدام فرص الأمطار و جنوب الصعيد : طقس مائل للحرارة وانعدام فرص الأمطار .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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