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درجات الحرارة اليوم الأحد 24-5-2020 فى مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، الصغرى 18 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25
عصام عميرة 8:22 ص, الأحد, 24 مايو 20 8:22 ص, الأحد, 24 مايو 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر، لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، علي القاهرة الكبري مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من الوجه البحري.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

الطقس فى سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للاتربة علي بعض المناطق، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للاتربة علي بعض المناطق.

حالة البحر الاحمر

أما حالة البحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلي 4 متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب جدا وارتفاع الموج يتراوح من 4 إلي 5 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، الصغرى 18 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 33، والغردقة الصغري 24 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 26.

الطقس فى اسوان

تصل درجة الحراراة في أسوان الى 34 درجة للعظمي و 25 للصغري، وتسجل ادفو 34 درجة للعظمي و 25 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2818
الاسكندرية2520
طنطا
2718
شبين الكوم2718
دمنهور2619
بلطيم
2519
مطروح
2218
السلوم
2418
سيوة3017
بورسعيد
2421
دمياط
2521
الزقازيق
2718
الإسماعيلية
2918
السويس29919
العريش2517
رفح2518
رأس سدر
3019
نخل2815
نويبع2821
طابا2618
كاترين2311
الطور3223
شرم الشيخ3324
الغردقة
3224
مرسي علم3025
الفيوم2818
بني سويف2918
المنيا2917
أسيوط3018
سوهاج3121
قنا3223
الأقصر
3324
أسوان3425
أبوسمبل
3527
الوادى الجديد
3323
شلاتين3328
حلايب3025
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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