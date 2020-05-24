درجات الحرارة اليوم الأحد 24-5-2020 فى مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، الصغرى 18 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر، لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، علي القاهرة الكبري مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من الوجه البحري.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

الطقس فى سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للاتربة علي بعض المناطق، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للاتربة علي بعض المناطق.

حالة البحر الاحمر

أما حالة البحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلي 4 متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب جدا وارتفاع الموج يتراوح من 4 إلي 5 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، الصغرى 18 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 33، والغردقة الصغري 24 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 26.

الطقس فى اسوان

تصل درجة الحراراة في أسوان الى 34 درجة للعظمي و 25 للصغري، وتسجل ادفو 34 درجة للعظمي و 25 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: