درجات الحرارة اليوم الأحد 24-4-2022 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكتروينة تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على كافة المدن والانحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا تكون مائلة للبرودة على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة مع فرص لتساقط الامطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد سلاسل جبال البحر الاحمر ومدن حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 31 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 30 للعظمي و 16 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و17 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم الاحد فى الاسكندرية 25 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 16 للصغري.

وبلطيم 25 للعظمي و 16 للصغري، والفيوم 32 للعظمي و 15 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة فى بورسعيد

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 25 للعظمي و 15 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 15 للصغري، والعريش25 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 30 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 30 للعظمي و 21 للصغري،

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 32 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 33 للعظمي و16 للصغري،

درجة الحرارة فى اسوان

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 37 للعظمي 21 للصغري، و الوادي الجديد 35 للعظمي و 16 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 36 للعظمي و 20 للصغري.

وتتوقع الارصاد اعتدال حالتي البحر المتوسط والاحمر وتصل ارتفاع الامواج من متر الى 2 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ارتفاع درجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي

وتتوقع الارصاد تفاصل درجات الحرارة لمدة اسبوع، اذ تسجل ارتفاع تدريجي لتسود أجواء مائلة للحرارة نسبيًا علي شمال البلاد خلال ساعات النهار بينما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وطالبت الارصاد من عدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل ولا يوجد أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس لمدة أسبوع قادم.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: