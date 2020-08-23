درجات الحرارة اليوم الأحد 23-8-2020 فى مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

ويكون لطيفا على شمال البلاد معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح.

حالة الطقس فى القاهرة

وترتفع درجات الحرارة اليوم بشكل طفيف اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب سيناء حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلًا والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 23-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و26 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 39 درجة للعظمى و25 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: