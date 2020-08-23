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درجات الحرارة اليوم الأحد 23-8-2020 فى مصر

وفيما يلى جدول يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر
عصام عميرة 7:00 ص, الأحد, 23 أغسطس 20 7:00 ص, الأحد, 23 أغسطس 20

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

ويكون لطيفا على شمال البلاد معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح.

حالة الطقس فى القاهرة

وترتفع درجات الحرارة اليوم بشكل طفيف اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب سيناء حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلًا والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 23-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و26 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 39 درجة للعظمى و25 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3524
الإسكندرية3225
طنطا
3424
شبين الكوم3424
دمنهور3324
بلطيم
3125
مطروح
3124
السلوم
3223
سيوة3722
بورسعيد
3125
دمياط
3125
الزقازيق
3425
الإسماعيلية
3623
السويس3525
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3724
نخل3518
نويبع3628
طابا3426
كاترين3218
الطور3327
شرم الشيخ3729
الغردقة
3727
مرسي علم3629
الفيوم3624
بني سويف3624
المنيا3722
أسيوط3724
سوهاج3825
قنا3925
الأقصر
4025
أسوان4026
أبوسمبل
3926
الوادى الجديد
4024
شلاتين3828
حلايب3429
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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