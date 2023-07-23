درجات الحرارة اليوم الأحد 23-7-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم على جميع الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة ليلا على كافة المدن.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة بسرعة 16 عقدة، و شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل حركة درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، إذ تسجل على القاهرة 36 العظمى و26 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 28 الصغرى، وبنها 36 العظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة فى محافظة الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، و 6 أكتوبر 36 العظمى و26 الصغرى والمنصورة 36 العظمى و 26 الصغرى، وسيوة 40 للعظمى و 24 صغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى الزقازيق 36 العظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 26 صغرى،وكفر الشيخ 35 العظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى سفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 30 صغرى، ورأس غارب 41 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى المنيا

كما تصل درجة الحرارة فى محافظة المنيا 39 للعظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 41 العظمى و 26 الصغرى، والفيوم 41 العظمى و 26 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى دمياط 34 العظمى و25 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 25 الصغرى، و الإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى.

وتابعت إن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 37 درجة و26 الصغرى، و شرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، ، ونخل 39 العظمى و20 الصغرى. وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى مرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى، ووادي النطرون 36 العظمى و 26 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 27 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد

وتابعت الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة فى بورسعيد 34 العظمى و 25 الصغرى والسلوم 35 العظمى و 24 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 29 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 35 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 36 العظمى و 26 الصغرى، و مرسى مطروح 32 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن: