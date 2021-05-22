درجات الحرارة اليوم الأحد 23-5-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المحافظات المصرية، إذ تسجل على القاهرة 31 للعظمي و 17 للصغري، و الاسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 18 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد يسودها طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا، مع نشاط لحركة الرياح تبلغ سرعتها 15 عقدة اتجاة شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس على السواحل الشمالية معتدلًا نهارًا، لطيفًا ليلًا، والرياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية، تصل سرعتها الى 20 عقدة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء الطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال وجنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

كما يسود طقس شمال وجنوب الصعيد فحار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، وتصل سرعتها الى 19 عقدة.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 23-5-2021.

درجات الحرارة

كما تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد على المدن المصرية، فى القاهرة، تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 18، الزقازيق 31 للعظمي و 17 للصغري.

الطقس فى شرم الشخ

كما تبلغ درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 33، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24 درجة، والطور 29 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 24 للصغري.

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30، والصغرى 17 درجة.

الطقس في أسوان

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و23 للصغرى، فيما تسجل الأقصر 35 للعظمى، و24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 23 درجة.

وقالت الأرصاد إن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 50 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد أن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدًّا، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.