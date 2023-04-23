درجات الحرارة اليوم الأحد 23-4 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب البلاد، وفق درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس ليلا مائل للبرودة على جميع الأنحاء.

كما تتعرض بعض المدن الي ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

أعلنت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 29 العظمى و17 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 17 للصغرى، والمنصورة 28 العظمى و16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و 16 للصغرى، وطنطا 28 العظمى و 17 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و 15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الطور 29 العظمى و20 للصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و 20 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 23 العظمى و13 الصغرى، وقنا 34 العظمى و 19 الصغرى، وشرم الشيخ 30 العظمى 19 الصغرى، وسيوة 31 للعظمى و15 صغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على الوادي الجديد 34 للعظمى و 19 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 12 للصغرى، والسويس 31 العظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في نخل 28 العظمي و11 الصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و16 الصغرى، و بورسعيد 23 العظمى 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 29 العظمى و 17 الصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى و 20 للصغرى، وادي النطرون 29 العظمى و16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 28 للعظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و21 صغرى، والإسماعيلية 30 العظمى و16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى، وأسوان 39 للعظمى و 21 الصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 18 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في السلوم 23 العظمى و 14 الصغرى، وأبو رماد 31 العظمى و21 الصغرى، وكاترين 25 العظمى و8 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أسيوط 31 العظمى و16 الصغرى، والمنيا 30 للعظمى و 15 للصغرى، والفيوم 31 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في طابا 28 للعظمى و 20 الصغرى، والأقصر 36 العظمى و20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في بنها 29 العظمى 16 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 13 الصغرى، وحلايب 29 العظمى و22 للصغرى.

تساقط أمطار خفيفة

وأضافت الارصاد، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: