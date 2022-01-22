درجات الحرارة اليوم الأحد 23-1-2022 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد البرودة ليلاً على جميع المدن ليلا تصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق ومنها وسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تشهد طقس بارد نهارا، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليسود طقس غائم جزئي اغلب الوقت، وفق درجات الحرارة اليوم الأحد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وتصل سرعتها إلى 15 عقدة، وتسجل على السواحل الشمالية الشرقية 20 عقدة.

وذكرت أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص سقوط امطار خفيفة على القاهرة الكبري.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 15 للعظمي و 7 للصغري، ودمنهور 15 للعظمي و 7 للصغري، وشبين الكوم 15 للعظمي و 7 للصغري، والسلوم 15 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 15 للعظمي و 8 للصغري، وطنطا 15 للعظمي و 7 للصغري، ومرسي مطروح 15 للعظمي و 7 للصغري، وسيوة 15 للعظمي و 4 للصغري.

وذكرت ان درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 16 للعظمي و 8 للصغري، والمنصورة 15 للعظمي و 7 للصغري، والاسماعيلية 16 للعظمي و 6 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى السويس 16 للعظمي و 7 للصغري، والعريش 16 للعظمي و 7 للصغري، ورفح 16 للعظمي و 7 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى راس سدر 18 للعظمي و 7 للصغري، ونخل 15 للعظمي و 1 للصغري، ونويبع 19 للعظمي و 11 للصغري.

وتصل فى طابا 16 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 10 للعظمي و وصفر للصغري، والزقازيق 15 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 20 للعظمي و 12 للصغري، والغردقة 20 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 21 للعظمي و 10 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 3 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 17 للعظمي و 3 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 4 للصغري، واسيوط 17 للعظمي و 5 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 17 للعظمي و 5 للصغري، وقنا 18 للعظمي و 5 للصغري، والاقصر 19 للعظمي و 6 للصغري، واسوان 20 للعظمي و 7 للصغري.

أجواء شديدة البرودة

وتتوقع الأرصاد، استمرار أجواء شديدة البرودة علي كافة الأنحاء، إذ يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة الي شمال أفريقيا ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم.

كما يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل الي حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد كما تنشط الرياح علي السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.