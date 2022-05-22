درجات الحرارة اليوم الأحد 22-5-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء وتصل فى القاهرة درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 27 للعظمي، ليسود طقس معتدل نهارا على مدن العاصمة والوجه البحري وشمال البلاد والسواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبري ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع فرص تساقط امطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على 38 مدينة، وتصل درجات الحرارة فى القاهرة 27 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 27 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 25 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 17 للصغري، وبلطيم 25 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 25 للعظمي و 16 للصغري.

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى سيوة 30 للعظمي و 17 للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 27 للعظمي و 17 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 17 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية 29 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 29 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 22 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 23 للصغري، والفيوم 29 للعظمي و 17 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى بني سويف 29 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 18 للصغري، واسيوط 30 للعظمي و 18 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى قنا 32 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 34 للعظمي و 21 للصغري، وسوهاج 31 للعظمي و 19 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 35 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 27 للصغري.

كما تتراوح حالتي البحر الاحمر والمتوسط من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 الى 3 أمتار، وحركة رياح شمالية غربية.

نشاط للرياح

كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوف نتيجة دخول الهواء البارد.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: