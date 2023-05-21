درجات الحرارة اليوم الأحد 21-5 -2023 في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

وتحذر الأرصاد من نشاط حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الجنوبي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 35 العظمى و 23 الصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 22 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 23 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 21 للصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 23 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 22 صغرى.

وتابعت إن درجة الحرارة في دمنهور 34 للعظمى و 22 الصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، والأقصر 38 العظمى و 23 الصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة في بورسعيد 29 العظمى و 21 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 23 للصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و19 الصغرى، والسويس 34 العظمى و21 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سيوة 36 للعظمى و 19 صغرى، والسلوم 31 العظمى و 18 الصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و23 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 34 العظمى و21 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 24 الصغرى، والطور 32 العظمى و23 للصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 20 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و23 صغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في بنها 35 العظمى و 23 الصغرى، وأسيوط 38 العظمى و23 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 10 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى و24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 35 العظمى و 23 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 18 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى و 23 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في المنيا 37 للعظمى و 23 للصغرى، وطابا 32 للعظمى و 20 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 22 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 17 الصغرى، ونخل 32 العظمى و12 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وأضافت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدل إلى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 إلى2.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، فيما تصل حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: