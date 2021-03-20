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درجات الحرارة اليوم الأحد 21-3-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 30 للعظمي و 19 للعظمي
عصام عميرة 12:55 ص, الأحد, 21 مارس 21 12:55 ص, الأحد, 21 مارس 21

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 تشهد درجات الحرارة اليوم أعلى ارتفاع لها لاستقبال فصل الربيع، لتصل في القاهرة الى 34 للعظمي و 21 للصغري، فيما تسجل درجة الحرارة في الاسكندرية 30 للعظمي و 19 للصغري، مطالبة بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة لأنة سرعان ما ينخفض نهاية الأسبوع الجاري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد مدن القاهرة والوجه البحرى طقس حار نهارًا، معتدل ليلا مع حركة رياح معتدلة  محملة بالأتربة العالقة والرمال.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة تسجل اليوم في طنطا 34 للعظمي و 21 للصغري، وتصل في دمنور الى 32 للعظمي و 20 للصغري، وتبلغ في سيوة 34 للعظمي و 20 للصغري.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

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الطقس في سيناء

فيما يكون طقس سيناء حارا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد فحار نهارًا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 21-3-2021.

درجة الحرارة

قالت هيئة الارصاد أن درجات الحرارة في مدن الصعيد تصل في الفيوم الى 35 للعظمي و 20 للصغري، وتسجل في بني سويف 36 للعظمي و 21 للصغري، فيما تبلغ في المنيا 37 للعظمي و 20 للصغري.

وتابعت هيئة الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة في اسوان تصل الى 39 للعظمي و 22 للصغري، فيما تسجل في الاقصر 39 للعظمي و 22 للصغري، وتصل في قنا الى 38 للعظمي و 21 للصغري.

الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمى و20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 50 للعظمى، و25 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و10 للصغرى.

الأرصاد توضح سبب ارتفاع درجات الحرارة

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الارصاد الجوية ان ارتفاع درجات الحرارة ياتي بسبب تعرض البلاد برياح جنوبيه قادمة من مناطق صحراوية وتستمر خلال الايام القادمة، كما تكون سمة الفترة الاتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3421
الإسكندرية3019
طنطا
3421
شبين الكوم3421
دمنهور3220
بلطيم
3120
مطروح
3116
السلوم
3117
سيوة3420
بورسعيد
3419
دمياط
3419
الزقازيق
3421
الإسماعيلية
3421
السويس3421
العريش3319
رفح3318
رأس سدر
3122
نخل2917
نويبع3122
طابا2920
كاترين2818
الطور3022
شرم الشيخ3322
الغردقة
3420
مرسي علم3220
الفيوم3520
بني سويف3621
المنيا3720
أسيوط3820
سوهاج3821
قنا3821
الأقصر
3922
أسوان3922
أبوسمبل
3823
الوادى الجديد
3922
شلاتين3322
حلايب2923
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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