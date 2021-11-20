درجات الحرارة اليوم الأحد 21-11-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المحافظات والمدن المصرية، وتخف حدة حالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن هناك خلايا رعدية الممطرة تؤثر بشكل قوى على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (السلوم -مطروح -اسكندرية)ومناطق من شمال ووسط سيناء (العريش-نخل)ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، ويصاحبها نشاط للرياح.

وتتوقع طقس لطيف نهارا على مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة المدن والمحافظات.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، وتبلغ القاهرة 20 للعظمي و 15 للصغري، وبلطيم 20 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 21 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 20 للعظمي و 15 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 15 للصغري، و دمنهور 20 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى السويس 21 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 21 للعظمي و 15 للصغري، ورفح 21 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 25 للعظمي و 18 للصغري، وطابا 20 للعظمي و 17 للصغري، وكاترين 14 للعظمي و 7 للصغري، والطور 23 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم فى مرسي علم 26 للعظمي و 17 للصغري، والفيوم 22 للعظمي و 13 للصغري، والمنيا 22 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 22 للعظمي و 13 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى أسوان 25 للعظمي و 16 للصغري، وادفو 25 للعظمي و 16 للصغري، وابو سمبل 25 للعظمي و 17 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 14 للصغري.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل اماكن تساقط الامطار اليوم الاحد على المدن، وتتساقط امطار متوسطة تكون رعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري .

كما تتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجة البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

وقرر عدد من المحافظات تعطيل الدراسة بسبب موجة الطقس السيئ منهم القليوبية والاسكندرية ، وتلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض المحافظات من بينها الدقهلية والاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء .

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: