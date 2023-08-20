درجات الحرارة اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، السويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في كاترين 35 العظمى و 18 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 27 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 28 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، و الطور 36 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 32 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و29 الصغرى، الغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 26 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في نخل 35 العظمى و 21 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 31 صغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 28 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل في مرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 21 صغرى، وأسوان 45 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتغير حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن: