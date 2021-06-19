درجات الحرارة اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة ٣٥ للعظمى و ٢١ للصغرى

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة ، اليوم الأحد ، على مختلف المحافظات المصرية، وتشهد حالة الطقس أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى، تسجل سرعتها ١٦ عقدة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على السواحل والوجه البحرى، بينما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس اليوم في الصعيد

وذكرت الأرصاد، أن شمال الصعيد يسودها طقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وتعرض هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20.

وتسجل في شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة للصغري.

درجات الحرارة في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 21 درجة.

درجة الحرارة اليوم في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر الأحمر

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

كما تشهد حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

قالت هيئة الأرصاد الجوية، ان الباروجراف يعد مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

وتعرض بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد: