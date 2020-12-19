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درجات الحرارة اليوم الأحد 20-12-2020 في مصر

وتسجل درجات الحرارة في طابا 20 درجة للعظمي و 13 للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, الأحد, 20 ديسمبر 20 12:00 ص, الأحد, 20 ديسمبر 20

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، إذ يسود طقس معتدل السواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد ليلاً.

الطقس في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في جنوب سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء دافئ نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

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الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 20-12-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14.

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ للعظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 11.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الأحد، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 11 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وأفادت هيئة الأرصاد بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 75% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وتكثر الرطوبة فالمدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف.ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعرك بارتفاع درجة الحرارة اعلى مما هى عليه.ويصاب الانسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الانسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة مما يجعل الانسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2113
الإسكندرية2014
طنطا
2113
شبين الكوم2113
دمنهور2114
بلطيم
2114
مطروح
2014
السلوم
1911
سيوة2110
بورسعيد
2013
دمياط
2114
الزقازيق
2113
الإسماعيلية
2311
السويس2213
العريش2013
رفح1914
رأس سدر
2215
نخل207
نويبع2217
طابا1913
كاترين164
الطور2215
شرم الشيخ2416
الغردقة
2415
مرسي علم2414
الفيوم2112
بني سويف2012
المنيا2111
أسيوط2210
سوهاج2312
قنا2312
الأقصر
2312
أسوان2313
أبوسمبل
2212
الوادى الجديد
247
شلاتين2718
حلايب2519
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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