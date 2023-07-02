درجات الحرارة اليوم الأحد 2-7-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن والمحافظات، وتصل في القاهرة 34 للعظمى، لتشهد طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلا.

وأضافت الأرصاد، أن طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد و معتدل الحرارة ليلا على تلك الأنحاء، مع شبورة مائية خفيفة على الطرق الرئيسية والزراعية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد بسرعة 19 عقدة، ومعتدل على القاهرة وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 34 العظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 22 للصغرى، وبنها 34 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 32 العظمى و 22 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 23 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 37 للعظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الطور 35 العظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 23 صغرى، وقنا 40 العظمى و 26 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في محافظة الوادي الجديد 40 للعظمى و 27 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 22 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 29 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 27 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 30 للعظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى، و6 أكتوبر 35 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى المنيا

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة في وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 35 درجة و 23 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في السويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 28 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في السلوم 32 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: