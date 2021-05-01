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درجات الحرارة اليوم الأحد 2-5-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 37 للعظمي و 20للصغري
عصام عميرة 12:00 ص, الأحد, 2 مايو 21 12:00 ص, الأحد, 2 مايو 21

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تتوقع هيئة الارصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم علي اغلب انحاء البلاد، اذ تسجل على القاهرة 37 للعظمي و 20 للصغري، والاسكندرية 32 للعظمي و 20 للصغري، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اسمرار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال الاسبوع القادم يصاحبها مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة على اغلب المدن المصرية.

كما تنشط الرياح خاصة في الفترات المسائية علي مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والمدن المطلة علي البحر الاحمر.

الطقس في القاهرة

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة  تصل سرعتها الى 14 عقدة .

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الطقس في السواحل

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السواحل الشمالية حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية.

كما كون طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء.

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

ونعرض في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 2-5-2021.

درجة الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20.

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أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجات-الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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