درجات الحرارة اليوم الأحد 2-4-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد علي المدن والمحافظات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلا علي جميع الأنحاء.

و شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق اقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فيما تعتدل علي القاهرة وباقي المدن وتبلغ سرعتها 12عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 27 العظمى و15 الصغرى، والفيوم 27 للعظمى و 13 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 13 للصغرى، والأقصر 30 العظمى و16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و 14 الصغرى، وبني سويف 27 العظمى و 12 للصغرى، واسوان 30 للعظمى و 16 الصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى و 16 الصغرى.



وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 27 العظمى و 17 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى و12 صغرى، وسوهاج 28 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم في طابا

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في بني سويف 27 العظمى و 12 للصغرى، وأبو سمبل 29 للعظمى و 16 الصغرى، وطابا 25 للعظمى و 14 الصغرى.

وذكرت درجة الحرارة في أبو رماد 24 العظمى و16 الصغرى، وأسيوط 28 العظمى و13 الصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 15 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في الغردقة 27 للعظمى و 16 الصغرى، والإسماعيلية 28 العظمى و 13 للصغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى.

وأضافت، أن درجة الحرارة اليوم في الطور 26 العظمى و 16 الصغرى، وكفر الشيخ 26 العظمى و15 الصغرى، ورأس سدر 27 للعظمى و 14 الصغرى، شرم الشيخ 27 للعظمى و 17 للصغرى.

وأوضحت أن درجة الحرارة اليوم في قنا 29 العظمى و15 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 14 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 27 للعظمى و 15 الصغرى، والمنيا 27 للعظمى و 12 للصغرى، والوادي الجديد 30 للعظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 28 للعظمى و 18 صغرى، وحلايب 25 العظمى و 17 صغرى، وطنطا 26 للعظمى و 15 للصغرى، والسويس 27 العظمى و 13 الصغرى.



كما تسجل درجة الحرارة في دمنهور 26 للعظمى و 15 الصغرى، وادي النطرون 26 العظمى و14 الصغرى، والمنصورة 26 العظمى و14 الصغرى، والعريش 25 العظمى و14 الصغرى.



وتصل درجة الحرارة في رفح 24 العظمى و 13 الصغرى، ورأس غارب 26 للعظمى و 14 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و 15 صغرى.



ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن: