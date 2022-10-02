درجات الحرارة اليوم الأحد 2-10-2022 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن وتصل فى القاهرة 35 للعظمى، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على العاصمة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا تكون معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتعرض الطرق الرئيسية والزراعية إلى شبورة مائية خفيفة من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تمتد إلى مدن القناة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم وتصل على القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الادارية 35 للعظمى و 24 للصغرى، وبنها 35 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 23 للصغرى، و ووادي النطرون 35 للعظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى وطنطا 35 للعظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 32 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى مدينة العريش 33 للعظمى و 23 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى و 18 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 36 للعظمى و 23 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 33 للعظمى و 17 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتابعت أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 26 للصغرى، وابورماد 38 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تسجل فى شلاتين 37 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 41 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 26 للصغرى، وأبو سمبل 40 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر و رياح شمالية غربية، و تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد على فترات متقطعة بسرعة 17 عقدة، وتسجل فى القاهرة 11 عقده.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: