درجات الحرارة اليوم الأحد 2-1-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة المدن والمحافظات، لتشهد القاهرة والوجة البحري طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، وتسجل سرعة الرياح على القاهرة 10 عقدة.

الطقس فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن مدن السواحل الشمالية وشمال الصعيد يسودها طقس مائل للبرودة نهارا و شديد البرودة ليلا، فيما يسود طقس مائلل للدفء نهارا على جنوب البلاد وسيناء، وشديد البرودة ليلا على تلك الانحاء يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء.

وذكرت أن هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح تتعرض لها مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مايقرب من 38 مدينة، وتبلغ على القاهرة 17 للعظمي و 11 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 11 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 12 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 17 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 10 للصغري، والسلوم 17 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 17 للعظمي و 11 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في السويس 18 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 16 للعظمي و 5 للصغري، وسيوة 18 للعظمي و 10 للصغري.

كما تصل فى طابا 16 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 12 للعظمي و 1 للصغري، والطور 19 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 21 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و14 للصغري، والمنصورة 17 للعظمي و 10 للصغري،

وتسجل درجة الحرارة ، فى مرسي علم 21 للعظمي و 14 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 9 للصغري، وبني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 7 للصغري، وأسيوط 17 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة فى أسوان

وأوضحت درجات الحرارة على أسوان 21 للعظمي و11 للصغري، وادفو 21 للعظمي و 11 للصغري، والوادي الجديد 19 للعظمي و 5 للصغري، وشلاتين 24 للعظمي و 15 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن هناك أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مدن السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الاحمر، وأمطار خفيفة على القاهرة والوجة البحري تمتد إلى مدن القناه.

وذكرت ان حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج يصل الى 2.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج 2 متر.

سيول على سيناء

وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار تأثير الخلايا الرعدية بقوة على سيناء والمدن المطلة على خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر، مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد وتشكل السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: