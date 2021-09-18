درجات الحرارة اليوم الأحد 19-9-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة ولطيف ليلا، والوجة البحري، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، ان مدن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدل نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جنوب البلاد.

الطقس فى القاهرة

وتابعت ان هناك شبورة مائية خفيفة تتعرض لها مدن القاهرة الكبري والوجة البحري صباحا وكافة الطرق الرئيسية على تلك الأنحاء.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن مدن شمال الصعيد تشهد أعلى سرعة رياح على مدار اليوم وتسجل 16 عقدة، فيما تصل فى القاهرة الى 15 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وترصد محطات هيئة الارصاد كافة درجات الحرارة على المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 35 للعظمى و 23 للصغرى، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 37 درجة، والمنصورة 35 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 32 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى مرسي مطروح 30 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 21 للصغري.

كما ترتفع درجة الحرارة فى وبورسعيد 30 للعظمي و 23 للصغري، و السويس 35 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت الارصاد ان ردجات الحرارة اليوم فى العريش 31 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 31 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

وتابعت أن درجات الحرارة فى طابا 33 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 16 للصغري، وشرم الشيخ 36 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 27 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى بني سويف 36 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 39 للعظمي و 25 للصغري، وادفو 39 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و28 للصغري.