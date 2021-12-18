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درجات الحرارة اليوم الأحد 19-12-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى الاسكندرية 11 للصغري
عصام عميرة 1:39 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21 1:39 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

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تتوقع الأرصاد أجواء شتويه شديدة البرودة تشهدها معظم أنحاء البلاد ، وفق درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود طقس بارد نهارا علي معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا.

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمي علي القاهرة 17 درجة والسواحل الشماليه 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا؛ ويزيد الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والاتربة علي الدلتا والقاهرة والوجه البحري تصل سرعة الرياح الي 40 كم/س وهباتها تصل الي55 كم/س.

أماكن سقوط الأمطار

وتابعت الأرصاد، “تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من علي اقصي غرب البلاد عند السلوم تكون رعدية يصاحبها سقوط الامطار تكون(متوسطة الي غزيرة الشدة ) ومع تقدم الوقت تصل الي مطروح والاسكندرية ثم مع نهاية اليوم تصل لمناطق من الدلتا والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد”.

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درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتسجل فى القاهرة 17 للعظمي و 10 للصغرى،ومرسي مطروح 15 للعظمي و 9 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى الإسكندرية تسجل 16 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 10 للصغري، والزقازيق 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

 وتسجل درجة الحرارة اليوم على سيوة 15 للعظمي و 4 للصغري، وبورسعيد 18 للعظمي و 12 للصغري، ودمياط 18 للعظمي و 12 للصغري،

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وتبلغ في المنصورة 17 للعظمي و ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 18 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة فى طابا 17 للعظمي و 11 للصغري، وكاترين 9 للعظمي و 2- تحت الصفر، و والطور 19 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 22 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 21 للعظمي و 14 للصغري، والفيوم 18 للعظمي و 7 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنيا 18 للعظمي و 6 للصغري، وأسيوط 18 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 18 للعظمي و 7 للصغري، وقنا 18 للعظمي و 8 للصغري.

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وتتوقع الأرصاد ان تصل درجة الحرارة اليوم على اسوان 19 للعظمي و 10 للصغري، والأقصر 19 للعظمي و 9 للصغري، وادفو 19 للعظمي و 10 للصغري، والوادي الجديد 19 للعظمي و 9 للصغري.

سرعة الرياح اليوم في القاهرة

وتتوقع الأرصاد نشاط لحكرة الرياح بشكل مثير للرمال والاتربة تصل الى حد العاصفة احيانا، وتسجل سرعتها على القاهرة 22 عقدة و السواحل الشمالية 26 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، فيما تعتدل سرعة الرياح على جنوب الصعيد وتسجل 8 عقدة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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