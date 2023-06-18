درجات الحرارة اليوم الأحد 18-6 -2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة غدا الأحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، في التقرير أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة 34 العظمى و 22 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 28 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأعلنت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 26 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 25 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد

وتسجل درجة الحرارة في بورسعيد 28 العظمى و 21 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و23 صغرى، وبنها 33 العظمى و 22 الصغرى، والعلمين الجديدة 28 للعظمى و 21 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 20 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 21 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في قنا 43 العظمى و 30 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 22 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 22 صغرى.

درجة الحرارة فى الفيوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الفيوم 36 للعظمى و25 للصغرى، ورفح 28 العظمى و 21 الصغرى، والسلوم 28 العظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 34 درجة و 23 الصغرى، وأبو سمبل 45 العظمى و 30 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 22 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في دمنهور 33 للعظمى و 22 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في المنيا 36 للعظمى و 24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 23 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مدينة 6 أكتوبر 34 العظمى و 23 الصغرى، والطور 34 العظمى و 26 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 33 العظمى و 22 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 28 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 31 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 14 الصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتذكر اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وتكشف الأرصاد، عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار حركة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 13 عقده في الاتجاه الشمالي الغربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن: