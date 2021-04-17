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درجات الحرارة اليوم الأحد 18-4-2021 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في اسوان 42 للعظمي و 25 للصغري
عصام عميرة 12:43 ص, الأحد, 18 أبريل 21 12:43 ص, الأحد, 18 أبريل 21

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تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاع كبير علي كافة الانحاء لتقترب من ٤٠ درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم، بسبب نشاط منخفض السودان الموسمي لاول مرة خلال فصل الربيع.

كما يدفع المنخفض كميات من الرطوبة الاستوائية في الطبقة البنائية للسحب ٧٠٠ ملي بار  حيث يبدأ تكاثر السحب بشكل كبير علي جنوب الصعيد خلال الفترة القادمة، مع فرص ضعيفة لامطار خفيفة علي جنوب البلاد.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية ان حالة الطقس اليوم الأحد، يسودها أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مع انخفاض لنسبة الرطوبة على تلك المدن لتسجل 55 درجة للعظمي و 30 للصغري، وسرعة رياح تبلغ 11 عقدة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

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أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، مع أتربة عالقة نهارًا.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق من شمال البلاد.

فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصي الجنوب، والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 18-4-2021.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21.

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أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 38 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 24 درجة.

انخفاض الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 65 للعظمى، و 35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

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نصائح الارصاد خلال الطقس الحار

*عدم التعرض  لأشعة  الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

*الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

* تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

-*عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

-*شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

* ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

*ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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