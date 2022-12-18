درجات الحرارة اليوم الأحد 18-12-2022 في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية وفق درجات الحرارة اليوم الأحد، قد تصل إلى شبورة كثيفة في بعض الأوقات تؤثر على الرؤية، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ودافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل حالة الطقس نهارا على مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد إلى طقس حار نهارا، ومائل للبرودة فى أول الليل بارد ليلا على كافة الأنحاء المصرية.

كما توقعت الأرصاد، فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح على تلك الأنحاء بسرعة 17 عقدة، فيما تعتدل الرياح على باقي المدن.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على ما يقرب من 40 مدينة مصرية للدرجة العظمى والصغرى، لتصل فى القاهرة 25 للعظمى و 14 للصغرى، والعاصمة 24 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 24 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 14 الصغرى، و حلايب 27 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 25 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 25 للعظمى و 14 الصغرى، و السلوم 23 للعظمى و 12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الزقازيق 25 للعظمى و 14 الصغرى، و طنطا 24 للعظمى و 14 الصغرى، و شلاتين 29 للعظمى و 19 للصغرى، و نخل 23 للعظمى و 7 للصغرى.

وتابعت الأرصاد: أن درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 24 للعظمى و 14 الصغرى، و الاسماعيلية 25 للعظمى و 13 للصغرى، والسويس 26 للعظمى و 13 للصغرى، و شبين الكوم 25 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة على محافظة الفيوم 25 للعظمى و 11 للصغرى، و العريش 24 للعظمى و 13 للصغرى، ورفح 24 للعظمى و 13 للصغرى، و الطور 26 للعظمى و 14 للصغرى، و كاترين 21 للعظمى و 4 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 27 للعظمى و 18 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسي علم 27 للعظمى و 17 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة على محافظة بني سويف 25 للعظمى و 10 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 27 للعظمى و 11 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى أسوان 30 للعظمى و 15 الصغرى، وأبو سمبل 28 للعظمى و 13 للصغرى، والوادي الجديد 28 للعظمى و 11 للصغرى.

اعتدال حالة البحر الاحمر

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.5 متر، فيما يتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر، ورياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن و الأنحاء: