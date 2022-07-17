درجات الحرارة اليوم الأحد 17-7-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود طقس حار رطب نهارا على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم، وتصل فى القاهرة 85 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 85 للعظمى و 35 للصغرى، وشمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد، وتصل في القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 22 للصغرى، ونخل 35 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم على الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 32 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 36 العظمي و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى طنطا 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى العريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 للصغرى، و حلايب 36 للعظمى و 28 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 23 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة على مدن الصعيد، وتصل فى بني سويف 37 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 347 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 27 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 28 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 26 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى.

كما حذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

إعلان الطوارئ في بريطانيا بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

أصدرت خدمة الأرصاد الجوية met office انذار باللون الاحمر لتعلن مدى خطورة ارتفاع درجات الحرارة الذي ستشهده البلاد خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين حيث ستصل درجة الحرارة إلى 40 درجة وتتجاوز 40 بالقرب من العاصمة لندن.

وتعتبر هذه الدرجات قياسية حيث لم يتم تسجيلها من قبل في سجل الأرقام القياسية في بريطانيا حيث كانت أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق كانت 38.7 درجة في كامبريدج عام 2019.

كما لم تكن بريطانيا هي الوحيدة التي أصدرت الإنذارات الحمراء؛ بل شهدت دول أسبانيا وفرنسا والبرتغال ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية، حيث سجلت الأخيرة درجة حرارة وصلت إلى 47 درجة وتعرضت فرنسا وأسبانيا لاندلاع الحرائق حيث أكلت النيران الكثير من الغابات.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: