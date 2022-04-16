درجات الحرارة اليوم الأحد 17-4-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلا على مايقرب من 37 مدينة ومحافظة.

وتتوقع الارصاد نشاط لحركة الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وذكرت الأرصاد، أن سرعة الرياح اليوم على القاهرة والوجه البحري تصل الى 19 عقدة، والسواحل الغربية 24 عقدة، والسواحل الشمالية الشرقية 17 عقدة، وجنوب الصعيد 20 عقدة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المحافظات، وتبلغ فى القاهرة 39 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 38 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 35 للعظمي و 19 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى دمنهور 39 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 39 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 40 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 38 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 38 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 36 للعظمي و 19 للصغري، والمنصورة 39 للعظمي و 22 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى السويس 38 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 36 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 35 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى دمياط 34 للعظمي و 21 للصغري، والزقازيق 39 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 39 للعظمي و 19 للصغري، وبني سويف 40 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وأضافت الأرصاد، ان درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 40 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى مدن الصعيد بالمنيا 41 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 41 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 41 للعظمي و 22 للصغري، وسوهاج 41 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 42 للعظمي و 25 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 245 للصغري، و قنا 41 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد 42 للعظمي و 22 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 19 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 19 للصغري، وراس حدربة 32 للعظمي و 19 للصغري.

وتتوقع الارصاد فرص خفيفة لتساقط الامطار ليلا على مناطق من اقصي غرب البلاد على فترات متقطعة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المحافظات والمدن: