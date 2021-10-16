درجات الحرارة اليوم الأحد 17-10-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد علي كافة المدن المصرية، ليسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبري والوجة البحري.

كما يسود طقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية.

كما تشهد شمال الصعيد طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

سرعة الرياح

وتتوقع الأرصاد، أن سرعة الرياح تسجل فى القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 13 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 16 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 30 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة في الاسكندرية 27 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة العريش 28 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 18 للصغري، ونويبع 33 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى طابا 29 للعظمي و 21 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 16 للصغري، والطور 30 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 35 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الغردقة 34 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 21 للصغري، 34 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 24 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 26 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الاقصر 39 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 22 للصغري.

نسبة الرطوبة

و تسجل نسبة الرطوبة فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، نشاط للسحب المدارية علي شمال البلاد خلال فترة الليل قد يتساقط منه بعض الأمطار علي مناطق متفرقة اعتمادا علي كمية الرطوبة السطحية تكون غير مؤثرة.

انخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم، وتندفع كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا الي شمال أفريقيا تنخفض علي إثرها درجة حرارة مناطق عديدة منها المدن الساحلية والقاهرة حتي شمال الصعيد وجنوب الصعيد؛ حيث تصل درجة الحرارة علي القاهرة الي ٢٨ درجة وتنخفض محافظات الصعيد عن ٤٠ درجة وتسود أجواء خريفية علي كافة الانحاء.

وذكرت أن الظواهر المتوقعة خلال الفترة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة كما توجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفه علي السواحل الشمالية.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: