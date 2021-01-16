درجات الحرارة اليوم الأحد 17-1-2021 فى مصر

تنشر “المال” جدول يوضح درجات الحرارة في مختلف المحافظات المصرية، وتشهد المدن اليوم رياح جنوبية غربية تضعف من فرص سقوط الأمطار علي كافة الانحاء ولكن تبقي الفرصة كبيرة علي مطروح والسلوم.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان القاهرة ومدن الوجة البحري تشهد طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والرمال، وتسجل القاهرة 20 درجة للعظمي فيما تسجل الاسكندرية 17 درجة للعظمي.

وذكرت الارصاد، ان مدن الصعيد يسودها طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح مثيرة للرمال والاتربة، وتسجل سوهاج 21 للعظمي و 9 للصغري.

طقس متقلب خلال الايام المقبلة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد الأيام المقبلة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى موجة من التقلبات والاضطرابات، وفق درجات الحرارة اليوم.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متوسطة على “السلوم، مطروح، الإسكندرية، بلطيم، رشيد، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية”، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصعيد وسيناء.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 17-1-2021.

درجات الحرارة

وذكرت هيئة الارصاد، ان درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، كما تسجل طنطا 19 للعظمي و 11 للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 6.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 22 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 21 درجة للعظمى و 9 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 21 للعظمي و 9 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة اليوم وارتفاع الموج من 3 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الاحمر معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: