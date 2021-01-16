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درجات الحرارة اليوم الأحد 17-1-2021 فى مصر

وتسجل الاسكندرية 17 درجة للعظمي و 10 للصغري
عصام عميرة 12:10 ص, الأحد, 17 يناير 21 12:10 ص, الأحد, 17 يناير 21

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تنشر “المال” جدول يوضح درجات الحرارة في مختلف المحافظات المصرية، وتشهد المدن اليوم رياح جنوبية غربية تضعف من فرص سقوط الأمطار علي كافة الانحاء ولكن تبقي الفرصة كبيرة علي مطروح والسلوم.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان القاهرة ومدن الوجة البحري تشهد طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح نشطة مثيرة للاتربة  والرمال، وتسجل القاهرة 20 درجة للعظمي فيما تسجل الاسكندرية 17 درجة للعظمي.

وذكرت الارصاد، ان مدن الصعيد يسودها طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح مثيرة للرمال والاتربة، وتسجل سوهاج 21 للعظمي و 9 للصغري.

طقس متقلب خلال الايام المقبلة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد الأيام المقبلة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى موجة من التقلبات والاضطرابات، وفق درجات الحرارة اليوم.

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وقالت الهيئة إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متوسطة على “السلوم، مطروح، الإسكندرية، بلطيم، رشيد، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية”، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصعيد وسيناء.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 17-1-2021.

درجات الحرارة

وذكرت هيئة الارصاد، ان  درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، كما تسجل طنطا 19 للعظمي و 11 للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 6.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 22 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 21 درجة للعظمى و 9 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 21 للعظمي و 9  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة اليوم  وارتفاع الموج من 3 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الاحمر معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2011
الإسكندرية1710
طنطا
1912
شبين الكوم2011
دمنهور1911
بلطيم
1610
مطروح
1712
السلوم
1710
سيوة1811
بورسعيد
1913
دمياط
1812
الزقازيق
1811
الإسماعيلية
2013
السويس2013
العريش1811
رفح1711
رأس سدر
1713
نخل167
نويبع1918
طابا2017
كاترين185
الطور2012
شرم الشيخ2416
الغردقة
2516
مرسي علم2416
الفيوم1911
بني سويف1910
المنيا199
أسيوط199
سوهاج2010
قنا2110
الأقصر
2110
أسوان2311
أبوسمبل
2211
الوادى الجديد
2312
شلاتين2415
حلايب2415
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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