درجات الحرارة اليوم الأحد 16-7 -2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء، وتنشط حركة الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة 38 العظمى و 26 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 36 العظمى و 25 الصغرى، وطابا 39 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 43 العظمى و28 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 28 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 27 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 38 للعظمى و 26 صغرى، وسفاجا 41 العظمى و 28 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 25 للصغرى، وحلايب 36 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة فى الفيوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 36 العظمى و28 الصغرى، وبني سويف 41 العظمى و 25 الصغرى، والفيوم 41 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد 36 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 36 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 20 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى بنها 38 العظمى و 26 الصغرى، وطنطا 37 العظمى و 25 الصغرى، و6 أكتوبر 39 العظمى و 25 الصغرى، والطور 37 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 43 للعظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 22 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 29 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 38 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 35 العظمى و 21 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و 25 الصغرى، ونخل 40 العظمى و 21 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 38 للعظمى و 26 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 26 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الزقازيق 38 العظمى و 26 الصغرى ، ورأس غارب 40 العظمى و 27 الصغرى، وكاترين 36 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما وصفت الأرصاد، حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وكشفت عن ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: