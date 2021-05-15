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درجات الحرارة اليوم الأحد 16-5-2021 فى مصر

تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 29 للعظمى و18 للصغرى
عصام عميرة 12:48 ص, الأحد, 16 مايو 21 12:48 ص, الأحد, 16 مايو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة ومحافظات شمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة ويبقي الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل 27 درجة.

وذكرت هيئة الأرصاد أن الرياح تنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال البلاد تصل إلي حد العاصفة علي شمال الصعيد، حيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير علي الطرق الصحراوية علي وجه الخصوص، وسرعان ما تتحسن هذه الأجواء في اليوم التالي بدخول الهواء الشمالي الغربي.

الطقس فى القاهرة

واضافت الارصاد الجوية، أن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ولطيف ليلا، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا.

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ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 16-5-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18، وطنطا 38 للعظمي و19 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 17 درجة.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 60% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 25 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و15 للصغري.

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حالة البحرين

وقالت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

كما تصل حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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