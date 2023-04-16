درجات الحرارة اليوم الأحد 16-4-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ودافئ على السواحل.

كما تشهد المدن طقس بارد ليلا يمتد إلى جميع الأنحاء، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بسرعة 15 عقدة، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والرئيسية صباحاً من القاهرة الكبرى الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن المصرية، وتصل في القاهرة 31 العظمى و17 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و17 الصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و17 للصغرى، ومرسي مطروح 25 العظمى و14 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 26 للعظمى و16 للصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 17الصغرى، وأسوان 36 للعظمى و21 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و17 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في العريش 24 العظمى و14 للصغرى، والطور 30 العظمى و17 للصغرى، وبورسعيد 24 العظمي و 15الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في السويس 29 العظمى 16 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 16 للصغرى، وبني سويف 32 العظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 31 العظمى و16 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و21 الصغرى.

تابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 30 للعظمى و 22 الصغرى، والأقصر 36 العظمى و20 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و16 للصغرى.

كما تصل في نخل 28 العظمي و12 الصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 20 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 31 للعظمى و17 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في ووادي النطرون 30 العظمى و16 الصغرى، ورفح 24 العظمى و13الصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في كاترين 25 العظمى و10 الصغري، ورأس حدربة 28 العظمى و19 للصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أسيوط 33 العظمى والصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و21 الصغرى، وطنطا 30 العظمى 16الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 28 للعظمى و16 الصغرى، ، وقنا 35 العظمى و18 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 30 للعظمى و17صغرى، والمنصورة 30 العظمى و16 الصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و20 صغرى، وحلايب28 للعظمى و22 للصغرى.

وتبلغ في العلمين الجديدة 26 للعظمى و15 للصغرى، وطابا 28 للعظمى و 15 الصغرى، وبنها 31 العظمى 17 الصغرى، والسلوم 25 العظمى 16 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: